Echipa din Liga I care a dat lovitura cu PELE :) Un jucator care a trecut pe la Inter si Porto vine sa se bata cu Dinamo in Play Out

Un jucator cu nume de scriitor si porecla de legenda a fotbalului a semnat in Liga I. Victor Hugo, poreclit Pele, a evoluat la Inter si Porto.

Victor Hugo Gomes Passos, poreclit Pele, a semnat cu Dunarea Calarasi. Jucatorul are 31 de ani si un CV destul de interesant. El a evoluat la Inter (15 meciuri) si FC Porto (doar 2), dar si la formatii precum Portsmouth si Valladolid.

Pele a venit la Calarasi din postura de jucator liber de contract, dupa ce a evoluat ultima data in Suedia, la Eskilstuna.

Pele evolueaza pe postul de mijlocas si are 1.87 metri. El a jucat de 24 de ori pentru nationalele U20 si U21 ale Portugaliei.

Dunarea Calarasi are ca obiectiv ramanerea in Liga I. In acest moment, calarasenii lui Dan Alexa sunt in lupta cu Dinamo si Chiajna in subsolul clasamentului.