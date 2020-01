BOMBA ZILEI! Becali DEZVALUIE de ce AU PICAT transferurile lui Deac si Nistor la FCSB! Pe cine considera patronul "vinovat"

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care a vrut sa le faca la FCSB.

Patronul ros-albastrilor a vorbit la Digi Sport despre jucatorii pe care a vrut sa ii aduca la echipa si a dezvaluit ca MM este principalul vinovat pentru care Ciprian Deac si Dan Nistor nu au ajuns la FCSB.

De asemenea, Gigi Becali a vorbit si despre transferurile lui Oaida si Morutan si suma pe care a platit-o pentru cei doi jucatori.

"Exista jucatori de-a lungul timpului pe care am vrut sa ii iau si nu i-am luat. MM m-a dat putin inapoi.

Insa, de cand nu i-am luat pe Deac, pe Nistor s-a terminat. Nu i-am luat, am pierdut. Am zis ca nu il mai intreb pe MM, nu fac ce zice el niciodata, in ceea ce prvieste transferurile, la celelalte se pricepe mai bine ca mine. Acum ma mai consult inca cu el.

El pe Morutan nu il voia, el a zis ca decat sa dau 700.000, si Dica era suparat, cum sa dau atatia bani, am zis ca ii dau si cred ca am dat 1 milion pana la urma

Am dat 200.000 plus 20% la Oaida, am dat 400.0000 plus 10% din Morutan ca sa nu dau 4 milioane mai tarziu", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.