BREAKING NEWS: Becali tocmai a primit o oferta de DOUA MILIOANE pentru jucatorul pe care voia 50: "Pentru 3 il dau!" Cei 3 jucatori care pot pleca de la FCSB in ultima clipa

Becali a anuntat in urma cu doua zile ca nu va mai permite niciun transfer in aceasta iarna!

Patronul FCSB pare sa se fi razgandit dupa ofertele pe care le-a primit. Cristi Balgradean ar putea ajunge la Omonia Nicosia daca accepta oferta salariala a cipriotilor. Surprizele momentului sunt Dragos Nedelcu si Harlem Gnohere. Becali se gandeste sa-i lase sa plece. Ambii au primit oferte scrise: Nedelcu pleaca daca echipa interesata de el da 3 milioane de euro.

"La Balgradean nu e vorba de afacere. Are o oferta, poate sa ia un salariu mare. Asa e normal, crestineste. Daca pleaca Balgradean, vedem daca mai aducem portar. Vlad ce are? A crescut, gata. Si azi am avut pe Gnohere si pe Nedelcu. Pe Nedelcu am primit oferta scrisa de doua milioane. Am zis 3. Daca dau 3, il dau. Ma cunoasteti, nu? Asa e la fotbal", a spus Becali la Digisport.

Dragos Nedelcu e unul dintre fotbalistii in care Becali isi punea mari sperante in momentul transferului la FCSB. Nedelcu, adus cu 1,5 milioane de euro de la Viitorul, Nedelcu a primit o clauza de reziliere de 50 de milioane din partea lui Becali.