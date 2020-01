FCSB, OUT de pe National Arena! Varianta de ultima ora a fost anuntat OFICIAL: pe ce stadion din Bucuresti poate incepe sezonul european

FCSB e gata sa plece din nou din Bucuresti!

Arena Nationala va mai gazdui meciuri doar pana pe 31 martie, intrucat va intra intr-un program de monitorizare in vederea organizarii Euro 2020. Helmuth Duckadam crede ca disputarea partidelor pe un stadion diferit va fi

un mare dezavantaj pentru FCSB: "Cu siguranta va fi un handicap daca nu jucam pe National Arena, unde sigur in play-off ar fi venit lume multa. Din pacate asa se intampla, dupa ce se va inchide, dupa ce se va termina Campionatul European mai e un concert, deci nu putem juca nici in Cupele Europene. Din pacate asta este problema pe care o avem, nu avem cum sa ne facem stadion."

In presa au aparut informatii ca ros-albastrii au facut deja cerere pentru ca partidele din finalul play-off-ului sa se dispute la Pitesti. Duckadam crede ca sezonul viitor ar trebui sa inceapa pe noua arena de la Arcul de Triumf pentru stelisti. Becali s-a confruntat cu o problema similara si in 2019, cand a mutat echipa la Giurgiu in startul campaniei europene din cauza indisponibilitatii National Arena.

"Cea mai plauzibila solutie ar fi Arcul de Triumf, pentru ca nici Ghencea nici Giulestiul nu vor fi gata. Se vor putea face antrenamente, dar eu am inteles ca stadionul Ghencea va fi gata abia in toamna. Finisat, cu tribune si cu tot ce trebuie", a spus Duckadam la PRO X.

FCSB va mai juca sigur pe National Arena meciurile cu Clinceni si Chindia, din sezonul regulat. Apoi, in functie de locul ocupat la finalul primelor 26 de etape, va trebui sa-si regandeasca programul jocurilor de acasa pentru play-off.