Atacantul care s-ar potrivi MANUSA la FCSB: "E singurul de care imi place!" Cine este varful dorit in echipa ros-albastrilor

FCSB cauta in continuare un numar 9.

Helmut Duckadam a spus ca isi doreste in continuare la echipa un numar 9 autentic. Oficialul FCSB-ului a mai spus ca in Liga 1 este unul singur care ii place si acela este Bilel Omrani, atacantul rivalei din Cluj.

"In ultimele jocuri am jucat fara un varf autentic, ambii atacanti nu erau intr-o forma foarte buna si atunci am mers pe varianta cu Tanase care s-a dovedit destul de benefica. Si eu mi-as fi dorit si imi doresc in continuare un numar 9, dar e foarte greu de gasit. Mie singuru care imi place din Romania este Omrani, in rest aici nu vad un varf autentic, un numar 9. Alibec e una sa se miste bine la Astra, si alta la FCSB. E greu la FCSB, alte obiective, presiuni, e greu. S-a incercat si prin aducerea lui Petre, dar suma de 2-3 milioane mi se pare exagerata", a spus Duckadam la PRO X.

Bilel Omrani (26 de ani) are 13 goluri si 4 pase decisive in toate competitiile in acest sezon. Clujenii nu vor sa se desparta de atacant pentru mai putin de 6 milioane de euro.