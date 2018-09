Bomba! Ramane Danciulescu la Dinamo? Danciu a spus ce il poate intoarce din drum: numirea pe banca a omului alaturi de care a scris istorie

Ionel Danciulescu si-a anuntat demisia de la Dinamo cu cateva ore inaintea meciului cu Poli Iasi, pierdut de "caini" cu 0-1.

Danciulescu si-a anuntat demisia de la Dinamo, dar nu a semnat inca rezilierea. El spune ca acest lucru se va produce luni. Totusi, Danciugol a vorbit despre ce l-ar putea face sa ramana. Fostul golgheter din Stefan cel Mare a lasat de inteles ca ar fi dispus sa lucreze alaturi de Claudiu Niculescu, cel alaturi de care a format unul dintre cele mai faimoase cupluri ofensive din Liga I: N&D.

"Mi-ar parea rau sa nu lucrez cu Niculescu la Dinamo, in cazul in care ar fi numit antrenor. E greu, sunt multe lucruri, eu m-am inteles bine cu toti antrenorii de la Dinamo. As vrea sa lucrez cu el, in functia de director sportiv, pentru ca eu ma regasesc intr-o functie aproape de echipa. A ramas ca luni sa reziliez contractul, e greu sa ma mai intorc, stii si tu...", a spus Danciulescu la Digi, intr-un dialog avut cu Narcis Raducan.