FCSB - Dunarea Calarasi | Luat in vizor, a venit cu replica pentru Becali: raspuns dupa criticile dure ale patronului

FCSB - Dunarea Calarasi, duminica, ora 21:00.

Gigi Becali a fost extrem de nervos dupa remiza obtinuta etapa trecuta de FCSB in Cluj, pe terenul CFR-ului. Nedelcu a fost din nou una dintre tintele patronului. Tanarul mijlocas a fost aspru criticat de Becali, insa Nedelcu spune ca nu se mai lasa afectat de astfel de momente.

"Patronul are dreptul sa spună ce vrea, e finantatorul echipei. Noi trebuie sa luam ca atare, sa ne adaptam la ce spune si sa jucam din ce in ce mai bine pentru a nu mai fi criticati. Fiecare stia unde vine atunci cand a venit aici. Dansul e ca un tata si isi cearta copiii. Prima oara m-au afectat si pe mine criticile, dar apoi am vazut cum stau lucrurile si m-am obisnuit", a declarat Nedelcu in cadrul unei conferinte de presa.

Gigi Becali a recidivat si inaintea meciului din aceasta etapa: "Daca nu batem Calarasiul de la 3-0 in sus, or sa aiba mare scandal cu mine. Daca batem doar cu 2-0, o sa fie scandal".