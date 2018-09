"Daca nu mai puteati de grija lui". Vlad Dragomir a marcat primul gol in Serie B, pentru Perugia! VIDEO

Vlad Dragomir a marcat primul sau gol in Italia.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Mijlocasul roman Vlad Dragomir a marcat primul sau gol in Serie B, sambata, in meciul pe care echipa sa, Perugia, l-a pierdut cu 1-4 in deplasare cu Palermo, in etapa a patra a ligii secunde din Italia.

Vlad Dragomir, fost jucator la Arsenal, a marcat in min. 79, internationalul de juniori fiind integralist.

Pentru sicilieni au marcat Giuseppe Bellusci (14), Ilija Nestorovski (18, 68 - penalty), Aleksandar Trajkovski (58). Atacantul roman George Puscas a fost doar rezerva la Palermo.

In clasament, pe primul loc se afla Hellas Verona, cu 10 puncte, urmata de AS Cittadella, 9 puncte, US Palermo, 8 puncte, Pescara Calcio, 8 puncte, etc. AC Perugia Calcio se afla pe 11 (din 19 echipe), cu 4 puncte (3 jocuri).