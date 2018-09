LIVE CRAIOVA - VIITORUL, ora 21:00! Cine castiga, urca in play-off! Ultima partida dintre cele doua, un veritabil spectacol

Craiova - Viitorul, ora 21:00, ultimul meci al zilei in Liga 1.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Craiova si Viitorul par ca au ratat startul de sezon. Dupa 8 meciuri jucate, ambele formatii sunt in partea inferioara a clasamentului. Cu un succes oricare dintre cele doua formatii poate urca in zona play-off-ului.

Ultima partida dintre Craiova si Viitorul a fost un meci cu adevarat spectaculos: 3-3 s-a terminat acea partida, iar Alexandru Cicaldau, acum la Craiova, marca pentru Viitorul.

Viitorul pare echipa care vine puternic din urma in acest moment. Echipa lui Hagi are trei victorii in ultimele patru etape, in ultimele doua runde reusind sa castige cu CFR Cluj si Hermannstadt.

Echipe probabile:



Craiova: Pigliacelli - Donkor, Gardos, Tiago Ferreira, Briceag - Martic, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Koljic, Bancu

Viitorul: Buzbuchi - Mladen, Tiru, Luchin, De Nooijer - Vana, T. Baluta, Achim - Ianis Hagi, Dragus, Matan