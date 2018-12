BOMBA! Ii da Becali o noua lovitura lui Dinamo? Reactie de ultima ora despre transferul lui Salomao

Gigi Becali vrea sa transfere doi mijlocasi din Liga 1.

Becali a anuntat mai multe transferuri de titlu in pauza iarna, dupa ce FCSB a ajuns din nou in urma celor de la CFR.

Una din tintele mai vechi ale patronului FCSB a fost Diogo Salomao de la Dinamo, unul dintre cei mai buni jucatori din Stefan cel Mare. Salomao are si oferte din tarile arabe, insa Becali poate inceraca sa-l deturneze in aceasta iarna.

"Eu am vorbit cu Salomao, el isi doreste sa continue cu noi, sunt ceva discutii cu echipe din Golf. Va dati seama ca daca oferta o sa fie interesanta, atunci si noi o sa incercam sa gasim o solutie. E totusi jucator de 30 de ani...el e cel care va decide. Se simte bine aici, imi place, e un profesionist adevarat, nu l-am auzit sa planga, e mereu pozitiv si a aratat asta in teren", a declarat antrenorul Mircea Rednic in cadrul unei conferinte de presa, in timp ce Ionel Danciulescu a anuntat ca nu exista interes oficial din partea FCSB pentru Salomao: "Nu am primit nicio oferta de la FCSB pentru Salomao".

Becali a anuntat ca nu mai vrea sa publice numele jucatorilor pe care ii doreste, dupa ce l-a ratat pe Dan Nistor, jucator care ajunsese la o intelegere.

"E treaba lui pe cine da afara, nu ma intereseaza ce face Rednic la Dinamo. Daca e vorba despre transferuri, vorbim in iarna. Salomao si Nistor sunt doi jucatori valorosi. Nu vreau sa mai zic de nimeni, nu vreau sa mai supar pe nimeni" a declarat recent Gigi Becali la ProX.