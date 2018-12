ULTIMA ORA! Tade, DAT AFARA de Dinamo: "Am achitat operatia si ne despartim!"

Rednic a decis care vor fi primii jucatori care nu vor mai evolua in Stefan cel Mare.

Dinamo trece prin cea mai neagra perioada din istoria clubului, dar victoria cu Craiova le da sperante fanilor dinamovisti. Dupa valul de critici lansat de Rednic catre jucatorii sai, oficialii clubului au inceput sa disponibilizeze o parte din jucatori. Sergiu Popovici, Olteanu si Tade vor fi pusi pe liber de catre gruparea din Stefan cel Mare. Situatia lui Tarcoveanu este neclara, sefii clubului se gandesc sa il imprumute din returul campionatului pe tanarul jucator.

"Despre Popovici putem spune ca am reziliat, Tarcoveanu nu intra in planurile antrenorului si vom vedea ce vom face, pentru ca nu vorbim de o reziliere. Poate un imprumut, vom analzia in aceasta pauza situatia lui", a spus Alexandru David, presedintele lui Dinamo.

Daca oficialii din Stefan cel Mare analizeaza mai bine situatia lui Tarcoveanu, in cazul lui Tade nu se poate spune acelasi lucru. Gregory Tade a fost adus liber de contract in aceasta toamna la Dinamo pentru a duce echipa in play-off, dar a jucat numai 45 de minute in meciul pierdut la limita cu Concordia Chiajna, 0-1, dupa care s-a accidentat.

"In ceea ce il priveste pe Tade, lucrurile sunt clare. Daca se va intampla ceva de genul acesta, clubul isi va asuma tot ce presupune operatie si tratament medical. Aceasta este situatia in cazul lui. Din nefericie a avut problema medicala, a fost platit pana in ultima zi, clubul a achitat si operatia. El este in recuperare si in proportie de 99% ne vom desparti", a continuat David.

Valul de disponibilizari va continua dupa ultima partida din acest an. Dinamo joaca la Giurgiu in ultimul meci din 2018.