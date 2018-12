Au PRIMA daca bat la Giurgiu! Dinamovistii, motivati sa castige inainte de Craciun: Ce suma le intra in conturi pentru victorie

Sarbatorile dinamovistilor pot fi mai frumoase cu o victorie impotriva Astrei.

Victoria total neasteptata a lui Dinamo din meciul cu Craiova le-a reaprins sperantele "cainilor" ca se pot clasa pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Cu o singura victorie in ultimele 10 meciuri, trupa din Stefan cel Mare a trecut fara drept de apel de olteni si a ajuns la 6 puncte in spatele Astrei, echipa cu care va disputa maine seara un meci foarte important. La finalul lunii februarie, dinamovistii au pierdut pe terenul din Giurgiu si au fost nevoiti sa joace in play-out. Fotbalistii lui Rednic au acum mai multe motive sa forteze o victorie.

De Craciun, pe langa salariile primite la zi, dinamovistii pot face rost de o prima consistenta. Mircea Rednic i-a convins pe sefii de la Dinamo sa ii recompenseze pe jucatori in cazul unei victorii cu Craiova, insa cu o singura conditie: sa obtina cele trei puncte si la Giurgiu. In cazul unui succes cu Astra, elevii lui Rednic ar urma sa imparta intre ei o prima totala 20.000 de euro.

O victorie contra echipei antrenate de Costel Enache i-ar mentine pe dinamovisti cu sanse de a prinde play-off-ul la finalul sezonului regulat. In momentul sosirii sale, Rednic a spus ca vrea sa incheie anul la 3 puncte distanta de ultimul loc care ii asigura prezenta in play-off, ocupat in acest moment chiar de Astra. Asadar, antrenorul lui Dinamo isi poate atinge obiectivul in acest an, in ciuda unor evolutii modeste.