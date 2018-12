"Ironii de spatele blocului!" REPLICA primita de dinamovisti din partea Astrei! Mesajul lui Dani Coman

Astra si Dinamo se bat in ultima etapa din 2018!

Aflata pe locul 11, Dinamo are mare nevoie de puncte pentru a urca in clasament. Dinamovistii merg la Giurgiu, locul unde au ratat anul trecut calificarea in playoff.

Ca de fiecare data cand intalneste o echipa mare din Bucuresti, Astra a fixat preturi uriase pentru bilete, 50 de lei de aceasta data pentru partida cu Dinamo.

Dani Coman le transmite dinamovistilor ca ar trebui sa fie flatati ca Dinamo atrage preturi mari la meciuri din Romania.

"I-as ruga sa termine cu ironiile ieftine de spatele blocului. Ar trebui sa se simta flatati, sunt doua cluburi importante, e normal ca noi sa ne facem alta strategie cand jucam cu echipe precum Dinamo. Ar trebui sa fie mai inteligenti, sa nu intre in tot felul de discutii", a declarat Dani Coman la PROX.