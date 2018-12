Echipa cu care FCSB se lupta pentru Rotariu! Fostul dinamovist are sanse foarte mari sa plece de la Alkmaar: "E nemultumit, a pierdut si nationala"

Dorin Rotariu are sanse mari sa se desparta de olandezii de la AZ Alkmaar in iarna. El este nemultumit ca nu joaca prea des, motiv pentru care a si pierdut nationala.

Dorin Rotariu apartine de FC Brugges, formatie care l-a imprumutat in Olanda, la AZ Alkmaar. Mijlocasul vrea sa schimbe echipa in iarna, dar revenirea la Brugge nu pare tocmai o varianta.

Impresarul lui Rotariu, Dragos Boboc, spune ca mijlocasul are in acest moment trei oferte. Una dintre ele este de la FCSB. Totusi, FCSB este formatia cu cele mai putine sanse de a-l lua pe Rotariu, intrucat fotbalistul nu este prea atras de revenirea in Romania.

"Niciodata sa nu spui niciodata. Dar e cam greu sa se intoarca in Romania, trecutul lui a fost cu Dinamo. Nu stiu ce sa spun acum. Dar sunt ceva interese, au sunat echipe din strainatate. Din Belgia, o echipa, din Olanda alta, care era interesata de el inainte sa ajunga la Brugge", a spus Dragos Boboc pentru ProSport.



Doua publicatii din Belgia si Olanda, Voetbalprimeur si Soccernews.nl, noteaza ca formatia "care era interesata de Rotariu si inainte" este Heerenveen.