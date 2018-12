Un fost actionar de la Dinamo anunta o mutare surpriza! "Vrea sa cumpere clubul" Ce spune despre noul stadion!

Fostul actionar dinamovist, Vladimir Cohn, a facut un anunt surprinzator.

Fanii lui Dinamo sunt nemultumiti de investitiile pe care Ionut Negoita le face la echipa din Stefan cel Mare, in comparatie cu ceea ce se intampla la marea rivala FCSB. Vladimir Cohn, omul care a investit timp de zece ani la echipa, a dezvaluit astazi o varianta surpriza. Omul de afaceri sustine ca Mircea Rednic ar vrea sa cumpere clubul de la Negoita.

"Cred ca s-au mai linistit apele la echipa. Rednic e un antrenor serios. S-a mai schimbat, a imbatranit si i-a venit mintea la cap. Da dovada de foarte multa seriozitate si e foarte angajat. Am impresia ca vrea sa cumpere clubul si asta chiar ar fi excelent", a spus Cohn pentru GSP.

Mircea Rednic a sustinut in repetate randuri ca este tentat sa investeasca la Dinamo, adaugand faptul ca fiica sa, Luana, va conduce un club de fotbal in viitorul apropiat. In momentul instalarii sale la echipa, "Puriul" a marturisit ca a fost la un pas sa preia echipa de la actualul patron alaturi de Nicolae Badea, dar discutiile nu s-au concretizat.

Vladimir Cohn a vorbit si despre noul stadion ce va urma sa fie construit. Fostul investitor s-a aratat deranjat de locul in care va fi noua arena, pe locul actualului velodrom: "Ce e cel mai deranjant la Dinamo e ca Ministerul nu s-a inteles cu Badea. Sa faci stadionul la Velodrom nu mi se pare in regula. Accesul la stadion va fi delicat. Se putea face actualul stadion cu foarte putini bani. Localizarea lui e fantastica, nu exista ceva asemanator in Bucuresti", a concluzionat omul de afaceri.