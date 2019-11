BOMBA: ADIO MM? Borcea a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Gigi! Ce nume surpriza i-a propus patronului de la FCSB dupa plecarea lui Narcis

Un nume surpriza ar putea ajunge la FCSB in locul lui Narcis Raducan.

Narcis Raducan a plecat de la FCSB, iar in locul sau multa lume se asteapta sa revina MM Stoica. Potrivit Fanatik, Cristi Borcea l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i poprune nume surpriza. Este vorba de Cristi Bobar. Borcea este nasul de cununie al lui Cristi Bobar, dar si nasul de cununie al singurului sau copil. In perioada in care Borcea era la Dinamo, l-a adus pe Bobar alaturi de el si era considerat un om important in staff-ul echipei.

Cristi Borcea l-a sfatuit pe Gigi Becali sa il aduca pe acesta la FCSB, spunand ca este un om de fotbal foarte bine pregatit si poate fi omul de care Becali are nevoie in club.