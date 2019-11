S-a enervat "BIZONUL"! SCANDAL pe aeroportul Otopeni cu Gnohere in prim-plan! Motivul pentru care atacantul FCSB-ului si-a iesit din minti

Harlem Gnohere a fost implicat intr-o altercatie la aeroportul din Otopeni.

Atacantul a ratat zborul spre Charleroi, programat duminica dimineata, in jurul orei 11. Potrivit celor de la telekom, Gnohere a intarziat la poarta de imbarcare si nu a mai fost lasat sa urce in avion.

"Bizonul" a vrut sa petreaca ceva timp impreuna cu familia, multumita pauzei provocate de meciurile echipei nationale. Din pacate vacanta jucatorului a luat o turnura neasteptata. Gnohere a pierdut zborul dintr-un motiv hilar. A ramas sa manance intr-un fast-food si a uitat sa sa se prezinte la poarta. Autoritatile au chemat pasagerii la imbarcare, insa varful FCSB-ului a ramas neclintit sa isi termine mancarea. Angajatii aeroportului au mers dupa jucator pentru a-l atentiona ca risca sa piarda zborul, si Ghonere a promis ca se va prezenta la poarta. In momentul in care a ajuns acolo, francezul a gasit poarta inchisa.

Gnohere a trecut de poarta si s-a urcat cu forta in autobuzul care ducea spre avion, in acest moment declansandu-se scandalul. "Bizonul" nu i-a impresionat pe angajatii aeroportului si a pierdut zborul, fiindu-i interzis sa urce in avion.