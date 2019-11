Noua SLABICIUNE a lui Gigi Becali! "Am strans date despre el si stiu ce am sa fac!" Ce ATACANT vrea sa aduca patronul FCSB-ului

Din articol Jucatorul care i-a furat ochii lui Becali este Adrian Petre

Gigi Becali este in cautarea unui atacant.

Patronul celor de la FCSB si-a manifestat in mai multe randuri intentia de a aduce un nou atacant la echipa.

"Vreau un atacant ca Hora, dar care sa fie mai tehnic. Adica alearga, se zbate, face presiune pe adversar", spunea Gigi Becali la PRO X.

Becali s-a orientat rapid si stie ce jucator vrea. Patronul este mare admirator al tinerilor de perspectiva, care ii pot aduce atat un plus de valoare echipei, dar care pot reprezenta si o oportunitate de afacere.

Jucatorul care i-a furat ochii lui Becali este Adrian Petre

"De Adrian Petre stiti care este parerea mea, iar pana in pauza de iarna nu vreau sa mai vorbesc despre acest jucator. Am tot strans date despre el si stiu ce am sa fac! Dar nu doresc sa vorbesc acum", a spus Gigi Becali pentru prosport.

Atacantul lui Esbjerg are 21 de ani si joaca constant in echipa danezilor. In acest sezon are deja 3 goluri in tricoul lui Esbjerg, dupa ce sezonul trecut reusise sa inscrie de 8 ori.

Adrian Petre a impresionat si in tricoul echipei nationale U21, fiind prezent la Campionatul European din 2019, cand Romania a facut o figura foarte frumoasa si a ajuns in semifinale. Adrian Petre a marcat un gol in primul meci de la EURO 2019 U21, impotriva Croatiei.