In 2015 a spus ca isi taie barba daca o bate pe FCSB, acum si-a agatat ghetele in cui! Cine e fostul capitan de la Dinamo care s-a retras din fotbal

Un fost jucator de la Dinamo s-a retras din activitate.

Fostul jucator si capitan al celor de la Dinamo, croatul Aljosa Vojnovic (34 de ani) s-a retras din fotbal. Acesta a facut anuntul prin intermediul unei postari pe retelele de socializare. Vojnovic a venit la Dinamo in vara anului 2015 si a jucat pana in februarie 2016, dupa care a plecat NK Osijek.

Mijlocasul defensiv a mai jucat in cariera pentru Metalak Osijek, Raufoss, Karnten, Croatia Sesvete, Slaven Belupo, Mes Kerman, RNK Split, Istra, Zalaegerszeg si Kaposvar (echipa de la care s-a retras).

"Tin sa le multumesc tuturor suporterilor mei pentru cele 17 sezoane si 400 de meciuri in care m-au sustinut. Goluri, cartonase galbene, rosii, insulte, rivalitatii, aplauze, bucurii, toate aceste lucruri le-am capatat de-a lungul carierei mele. Este dificil sa fac acest anunt, dar cariera mea de fotbalist se va incheia", a fost mesajul lui Vojnovic

.

In 2015, inainte de derby-ul cu FCSB, Vojnovic a zis ca este dispus sa renunte la barba in cazul in care Dinamo obtinea victoria. Meciul s-a incheiat 0-0