Universitatea Craiova conduce cu 59 de puncte, urmată de Rapid București și Dinamo București, ambele cu 52. În Top 6 se mai află U Cluj (51), CFR Cluj (50) și surpriza sezonului, FC Argeș, cu 49 de puncte.

Bogdan Stelea, despre FC Argeș: „Au demonstrat că pot bate pe oricine”

Calificarea piteștenilor a devenit oficială după victoria cu Dinamo, scor 1-0, rezultat care a scos din cursă pe FCSB. Contactat de Sport.ro, Bogdan Stelea a lăudat parcursul nou-promovatei.

„FC Argeș a avut un parcurs foarte bun pe tot parcursul anului. Dacă începem să spunem că e nou-promovată și de asta e surpriză, e o problemă. Au arătat constanță și au demonstrat că pot bate pe oricine”, a declarat fostul internațional pentr Sport.ro.

FC Argeș a strâns în acest sezon 15 victorii, patru remize și 10 înfrângeri. Echipa este pregătită de Bogdan Andone, antrenor care a cucerit titlul în Liga 1 cu Astra Giurgiu, în sezonul 2015/2016. Tot Andone este cel care a promovat formația din Pitești, după câștigarea Ligii 2 în stagiunea trecută, cu 57 de puncte la finalul play-off-ului.