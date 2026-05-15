FC Argeș - Rapid 2-2 | Piteștenii au revenit de la 0-2 și au ratat penalty la ultima fază

FC Argeș - Rapid București 2-2, duel contând pentru etapa a noua din play-off-ul Superligii, a stabilit definitiv cine sunt cele patru echipe care vor reprezenta România în următorul sezon din cupele europene.

Rapid, out din lupta pentru cupele europene

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.

Verdict în lupta pentru cupele europene

Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.

Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.