Ce a spus Aioani despre venirea lui Daniel Pancu la Rapid

Rapid a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 2-2, într-un meci din runda a 9-a din play-off-ul Superligii.
Giuleștenii au înscris prin Pașcanu (37'), Paraschiv (52'), în timp ce pentru piteșteni a marcat o „dublă” Bettaieb (65', 72').
Marian Aioani a fost dezamăgit după remiza de la Mioveni cu FC Argeș.
Portarul lui Rapid a vorbit despre prestațiile slabe ale echipei bucureștene din acest play-off. Marian Aioani nu a vrut să comenteze posibila venire a lui Daniel Pancu.
„Pur și simplu în play-off-ul acesta s-au făcut mai multe greșeli individuale, iar echipele sunt mai bune și e foarte greu să întorci fiecare meci.
Fanii sunt dezamăgiți, e normal. Nu am avut cea mai bună perioadă a noastră și e normal.
(n.r. vă așteptați la o schimbare a antrenorului? S-a tot vorbit de Pancu în această perioadă.) Habar nu am, nu știu nimic pe acest subiect.”, a spus Marian Aioani, după remiza cu FC Argeș.
Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.
Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.
Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.
Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.
