Ce a spus Aioani despre venirea lui Daniel Pancu la Rapid

Giuleștenii au înscris prin Pașcanu (37'), Paraschiv (52') , în timp ce pentru piteșteni a marcat o „dublă” Bettaieb (65', 72').

Rapid a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 2-2 , într-un meci din runda a 9-a din play-off-ul Superligii.

Portarul lui Rapid a vorbit despre prestațiile slabe ale echipei bucureștene din acest play-off. Marian Aioani nu a vrut să comenteze posibila venire a lui Daniel Pancu.

„Pur și simplu în play-off-ul acesta s-au făcut mai multe greșeli individuale, iar echipele sunt mai bune și e foarte greu să întorci fiecare meci.

Fanii sunt dezamăgiți, e normal. Nu am avut cea mai bună perioadă a noastră și e normal.

(n.r. vă așteptați la o schimbare a antrenorului? S-a tot vorbit de Pancu în această perioadă.) Habar nu am, nu știu nimic pe acest subiect.”, a spus Marian Aioani, după remiza cu FC Argeș.