Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova

Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Blocat de Gigi Becali la FCSB, Ștefan Târnovanu a ajuns la psiholog

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

Cum înfrângerea a fost dureroasă, Ștefan Târnovanu a mărturisit la flash-interviu că rezultatul este mai greu de digerat decât cel cu Silkeborg, din urmă cu câțiva ani în cupele europene. Pentru a trece de perioada dificilă, portarul a apelat la psiholog, iar specialistul îl ajută extrem de mult.

„Cred că cel mai umilitor nu e faptul că am luat cinci goluri, e faptul că dacă voiau să ne dea 10, ne dădeau 10. Arătăm jalnic și mi-e rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5 și 5 într-o săptămână, dar nu a fost așa. Nu știu ce e de făcut, mă bucur că vine pauza asta. E trist și grav ce se întâmplă.

De antrenat, ne antrenăm la fel, ce să facem? Să ne antrenăm 5 ore pe zi, 7 ore? Nu știu, dacă știam, făceam și eu mai mult, nu știu. A fost greu, dar am încercat să lucrez mai mult cu mine. Am început să mă duc și la psiholog și asta m-a ajutat foarte, foarte mult”, a declarat Ștefan Târnovanu, la flash-interviu.