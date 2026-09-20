Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova

Blocat de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ajuns la psiholog! Dezvăluiri șocante după 0-5 cu Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga.

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Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Blocat de Gigi Becali la FCSB, Ștefan Târnovanu a ajuns la psiholog

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

Cum înfrângerea a fost dureroasă, Ștefan Târnovanu a mărturisit la flash-interviu că rezultatul este mai greu de digerat decât cel cu Silkeborg, din urmă cu câțiva ani în cupele europene. Pentru a trece de perioada dificilă, portarul a apelat la psiholog, iar specialistul îl ajută extrem de mult.

„Cred că cel mai umilitor nu e faptul că am luat cinci goluri, e faptul că dacă voiau să ne dea 10, ne dădeau 10. Arătăm jalnic și mi-e rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5 și 5 într-o săptămână, dar nu a fost așa. Nu știu ce e de făcut, mă bucur că vine pauza asta. E trist și grav ce se întâmplă.

De antrenat, ne antrenăm la fel, ce să facem? Să ne antrenăm 5 ore pe zi, 7 ore? Nu știu, dacă știam, făceam și eu mai mult, nu știu. A fost greu, dar am încercat să lucrez mai mult cu mine. Am început să mă duc și la psiholog și asta m-a ajutat foarte, foarte mult”, a declarat Ștefan Târnovanu, la flash-interviu.

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Gigi Becali l-a blocat pe Târnovanu la FCSB

După ce FCSB a fost eliminată de Auda din cupele europene, Gigi Becali a transmis că principalul vinovat este Ștefan Târnovanu. În ciuda acestui fapt, omul de afaceri nu lua în calcul să se despartă de portar.

„Mintea lui era la păcănele! Era prieten cu ăla, altfel nu înțeleg. Și la golul de 3-2 din tur, și la golul acesta, și la primul gol al lor.

De acum va apăra Matei Popa. Asta este, când se întâmplă așa ceva, n-ai cum să câștigi. Ăsta e portar?! Cum să te închini? Adică: «Băi, ce faceți, dormiți ca să îmi dați mie gol?».

E vinovată bara? De ce stătea el acolo, să nu ia gol? Este cel mai slab portar, dar nu-i dau drumul. Poate crede că îl las să plece dacă mai apără și el. Nu îi dau drumul, stai rezervă acolo”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

  • 3 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu
  • 216 meciuri a adunat portarul la FCSB
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