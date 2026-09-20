Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Thomas Neubert după venirea lui Laurențiu Reghecampf: ”I-am spus!”

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Thomas Neubert după venirea lui Laurențiu Reghecampf: ”I-am spus!” Superliga Neubert, pregatit de SCHIMBAREA TOTALA din vestiarul FCSB-ului: "La 20 de ani, fac 2-3 meciuri bune si dupa sunt Roanldo!" Care e primul lucu pe care il face
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf va fi înlocuitorul lui Marius Baciu pe banca tehnică a lui FCSB.

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FCSBLaurentiu ReghecampfGigi BecaliThomas Neubert
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Antrenorul aflat în acest moment sub contract cu Esperance Tunis trebuie să își rezolve mai întâi situația contractuală cu clubul din Tunisia înainte de a prelua banca roș-albaștrilor.

Gigi Becali: ”I-am spus lui Reghecampf: <<Vezi că nu îl dau afară pe Neubert>>”

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Gigi Becali a dat detalii despre negocierile cu Laurențiu Reghecampf, care va reveni după nouă ani la FCSB. La primul mandat al lui Reghe la FCSB, antrenorul a fost cel care l-a adus pe Thomas Neubert la echipa roș-albastră.

Ulterior, în 2016, cei doi au avut un conflict, iar preparatorul fizic a decis să plece în Bulgaria, la ȚSKA Sofia. Apoi, Reghecampf și Neubert s-au reîntâlnit la Al Wasl, dar nici acolo atmosfera nu a fost una dintre cele mai bune.

Întrebat ce se va întâmpla cu Thomas Neubert după venirea lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a transmis ce i-a răspuns antrenorul când au vorbit despre acest subiect.

I-am spus: <<Vezi că nu îl dau afară pe Neubert>>. M-am rugat de el să se întoarcă. El a spus: «Băi Gigi, nu uita că eu l-am adus şi niciodată nu dau afară pe nimeni când mă duc la o echipă!» Vine cu un antrenor secund! Reghecampf s-a făcut cuminte iar, a făcut 2 copii, nu mai are probleme. Ştiţi ce înseamnă că e cuminte”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

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