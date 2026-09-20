VIDEO EXCLUSIV Fanii lui Dinamo, sub asediul torțelor pe Arena Națională! O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale

Fanii lui Dinamo, sub asediul torțelor pe Arena Națională! O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale Superliga
SPORT.RO
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Dinamo - Farul are loc în etapa a 10-a din SuperLiga.

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Dinamo - Farul, din etapa a 10-a din SuperLiga, are o miză deosebită. Elevii lui Nuno Campos doresc să urce, din nou, pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, formația de la malul mării țintește cimentarea locului de play-off.

Fanii lui Dinamo, sub asediul torțelor pe Arena Națională

Așa cum era de așteptat, fanii au venit în număr mare pe cel mai mare stadion al țării. Este pentru prima oară când Arena Națională găzduiește un duel al lui Dinamo în actuala stagiune.

Nu doar Dinamo a avut parte de o susținere numeroasă, ci și Farul. Câteva sute de fani ai „marinarilor” au făcut deplasarea în București, aceștia fiind plasați undeva la inelul 2, deasupra tribunei 1.

În ciuda controlului efectuat la intrarea pe stadion, suporterii Farului au pătruns cu torțe. La scurt timp după fluierul de start, obiectele pirotehnice au fost aruncate fix spre rivalii de la Dinamo.

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Reporterul PRO TV și Sport.ro a surprins momentul în care flăcările au izbucnit în tribuna gazdelor. În urma acestor incidente, o femeie a avut nevoie de intervenția medicilor prezenți la stadion.

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Echipele de start din Dinamo - Farul

  • Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Fetai, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Karamoko, Zandbergen. Rezerve: Roșca, C. Ungureanu, Duțu, Opriș, A. Radu, Verreth, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa. Antrenor: Nuno Campos.
  • Farul: R. Munteanu – Bouzamoucha, Aberdin, Dican – Sima, Njike, Ahlinvi, Țicu – Goncear, Alibec, Radaslavescu. Rezerve: Buzbuchi, Cercel, Larie, D. Maftei, Sylvestre, Vînă, N. Popescu, R. Tănasă, Goncear, Mărincean, Kitala. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.
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