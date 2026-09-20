Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Experții au decis: ce șanse are FCSB să intre în play-off

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

În urma înfrângerii, Marius Baciu va părăsi echipa roș-albastră. În locul său va fi instalat nimeni altul decât Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali anunțând deja venirea antrenorului cu patru trofee cucerite la FCSB.

În ciuda acestui aspect, șansele de participare în play-off au scăzut drastic după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco”. Experții de la Football Meets Data au transmis că FCSB are un procent de doar 31% pentru a se afla în top 6.

Deși primele meciuri din SuperLiga au adus puncte, FCSB a obținut o singură remiză în ultimele cinci partide, astfel că, după aproape jumătate de sezon regular, formația roș-albastră riscă să fie, pentru a doua oară la rând, în afara primelor șase echipe.

„FCSB merge din rău în mai rău.

1 punct în ultimele 5 etape de campionat.

69% șanse acum să rateze calificarea în play-off (Top 6) pentru al doilea sezon la rând”, au punctat specialiștii după Universitatea Craiova - FCSB 5-0.