Marius Baciu va părăsi gruparea roș-albastră după umilința cu Universitatea Craiova, scor 0-5, iar în locul său va fi numit Reghecampf, la nouă ani de la ultimul mandat.

Mihai Stoica: ”E posibil să plecăm în cantonament în afara țării!”

Antrenorul se află deocamdată sub contract cu Esperance Tunis, însă va putea fi instalat în funcția de antrenor principal imediat după ce își va rezolva situația contractuală cu clubul african.

Mihai Stoica a anunțat câteva surprize pentru Reghe. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că FCSB va merge într-un cantonament surpriză în afara țării în următoarea perioadă, în care Superliga este pusă pe ”hold” pentru meciurile echipei naționale.

De asemenea, oficialul fostei campioane din Liga 1 a anunțat că, în perioada de mercato din iarnă, FCSB se va întări și cu alte transferuri importante.

”În play-off se poate întâmpla foarte multe, cu un nou staff tehnic, cu o pregătire în perioada asta. e posibil să plecăm în cantonament în afara țării. În iarnă e posibil să mai vină jucători”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.