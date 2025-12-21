Darius Olaru a marcat singurul gol al primei reprize în minutul 24 cu o execuție superbă, după un contraatac excelent al campioanei.

Ilie Dumitrescu: ”FCSB, net superioară Rapidului!”

Ilie Dumitrescu a analizat prima parte a jocului și a remarcat diferențe uriașe în jocul celor două echipe.

Dacă la adresa roș-albaștrilor, Ilie Dumitrescu a avut cuvinte de laudă și i-a evidențiat pe Florin Tănase și Darius Olaru, fără a uita de Șut, Cisotti și Petrila, în ceea ce o privește pe Rapid, fostul mare atacant s-a arătat dezamăgit de aportul adus de Claudiu Petrila și Alexandru Dobre în benzi.

”L-au lăsat să gândească (n.r. pe Olaru), a avut soluții, are două variante, poate să joace cu Crețu, dar alege să joace cu Bîrligea, dă pasă, pleacă pe poziție viitoare, așază mingea și are soluție la colțul lung, șiret interior la colțul lung, este execuția clasică, execuția perfectă.

Net superioară FCSB în prima parte a jocului, mai ales la jumătatea terenului. Tănase și Olaru s-au ridicat cu mult peste toți ceilalți, au fost lideri incontestabili, au avut un aport, Șut dă siguranță, Cisotti e și el activ, mi-a plăcut foarte mult.

Cât de mult contează să ai un număr 9 în economia jocului, mai ales la jocul cu spatele la poartă al lui Bîrligea. Au fost multe momente când el a fost un punct de sprijin, a dat continuitate fazei și a reușit să ajute echipa.De cealaltă parte, Rapid puțin cam rezervată. Faorte puțin în benzi, acolo unde Petrila și Dobre ar fi trebuit să facă diferența”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

