În minutul 17 al meciului, Daniel Bîrligea a înscris dintr-o ”scăriță” elegantă, în urma pasei decisive provenite de la Valentin Mihăilă. Atacantul lui FCSB s-a bucurat (DETALII AICI) ridiculizând gestul pe care l-a făcut în Hermannstadt - FCSB (3-3), meci în care a fost eliminat.



Reacția lui Gigi Becali după gestul făcut de Bîrligea în Bosnia - România: ”Și cu asta punct!”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a reacționat după gestul făcut de Bîrligea în Bosnia - România și a sugerat că fotbalistul va fi amendat dacă va continua să se bucure în maniera respectivă la următoarele goluri.



”Ee, a fost glumă. Dar a zis că nu mai face în viața lui. Bine, poate să mai facă gestul, care e problema? 10.000 (n.r. de euro) de acum înainte! E frumos cum a făcut. Dacă nu avea personalitate, nu era fotbalist. El, mai mult pe personalitate și putere joacă fotbal, nu e mare dribler.



Amenda e dată și cu asta punct! 20.000 de euro i-am dat lui, pentru că a lăsat echipa în 10. Ce să comenteze? Și dacă comentează, ce?



Cum am dat eu primă trei milioane de euro, am comentat ceva? Cum le dau banii și nu au niciun fel de grijă, vreau și eu respect. Și când zic eu ceva, să fie literă de lege. Când Becali zice, toată lumea trebuie să facă. Nu tralala și trilili”, a spus Gigi Becali la fanatik.



Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: ”A râs toată România de noi”



„Am făcut o primă repriză excepțională. S-a stricat, cred, în a doua repriză. Nu am intrat cu atitudinea corectă, acolo cred că au fost mici detalii care au făcut ca meciul să se schimbe. Mereu ai teama asta, fotbalul e foarte imprevizibil, dacă te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să-ți fure mâncarea din farfurie și cred că asta au făcut. Noi ne-am relaxat puțin.



Cred că o să fie un baraj foarte, foarte dur. O să încercăm să ajungem cât mai pregătiți acolo și să ajungem la Mondial și prin această variantă. Personal, nu mi-e frică de nimeni, vreau să joc meciurile cu mândrie. Orice adversar ar fi, nu dau înapoi.



(n.r. - despre bucuria de la gol) A fost un gol frumos. Bucuria, dacă tot a râs toată România de noi, am zis să ne bucurăm și noi. (n.r. - despre eliminarea lui Drăguș) Cred că Denis putea să ne ajute foarte mult în a doua repriză, pe lângă ce s-a întâmplat. Să spunem că nu e vina lui, în principiu, dar sunt episoade care se pot întâmpla”, a spus Daniel Bîrligea, la Digi Sport.

