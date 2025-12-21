Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Partida a avut loc pe Arena Națională.



Gest stupid în FCSB - Rapid. Publicul a huiduit imediat



În minutul 21 al meciului, Christensen a preluat pe piept o minge și a încercat să trimită balonul peste Vali Crețu, doar că fotbalistul a oprit tehnica fotbalistului de la Rapid printr-un capac ca la baschet.



”Centralul” Istvan Kovacs a fluierat imediat și i-a arătat cartonașul galben lui Crețu, iar publicul a început să huiduie și să fluiere.

