Pauza competițională, care va dura până în a treia săptămână din ianuarie, vine în cel mai prost moment posibil pentru FCSB. Pentru că echipa campioană pare că tocmai s-a trezit, după un „somn“ fotbalistic profund!

Duminică, trupa pregătită de cuplul Pintlii – Charalambous a ajuns la derby-ul cu Rapid, după o serie de șapte meciuri fără eșec, în Superliga noastră. În această perioadă, FCSB a adunat 4 victorii și 3 egaluri.

În prima repriză a derby-ului de pe Arena Națională, Olaru (foto) și compania și-au continuat forma bună. Cu căpitanul roș-albaștrilor, în rolul principal.

Contraatac de manual, finalizat în 16 secunde!

Faza care a dus la deschiderea scorului, în FCSB – Rapid, în minutul 24, a fost una splendidă. Pentru că a venit după un contraatac de manual, de predat la Școala Antrenorilor.

După un atac încheiat al Rapidului, portarul Ștefan Târnovanu a repus mingea rapid în joc, aruncând-o până la Olaru. După o succesiune de pase scurte, mingea a revenit la Olaru, care a înscris cu o execuție superbă, la colțul lung.

Toată faza a durat 16 secunde și l-a încântat pe Charalambous pe margine. De bucurie, cipriotul și-a pus mâinile în cap, când a văzut șutul spectaculos al lui Olaru care a scuturat plasa porții lui Aioani

