La FCSB, lucrurile sunt clare: Faci Ce Spune Becali! În acest context, antrenorii Charalambous și Pintilii s-au obișnuit să primească indicațiile tactice ale patronului, la pauză, pentru a efectua primele schimbări.

Duminică însă, la derby-ul cu Rapid, surpriză mare de tot! După primele 45 de minute de pe Arena Națională, în care scorul a fost 1-0 pentru gazde, din cabine a ieșit aceeași echipă a FCSB-ului. Fără nicio schimbare. Semn că „antrenorul“ cu telefonul la ureche a fost foarte mulțumit de ce a arătat campioana României, în prima repriză.

Ca să vedem când a fost ultimul meci din campionat, în care Gigi Becali n-a efectuat nicio schimbare la pauză, trebuie să scormonim serios în arhivă. Până ajungem la partida FCSB – UTA (4-0), disputată pe 26 octombrie. Adică, acum aproape două luni.

În acel meci, FCSB a condus cu 2-0, la pauză. Și a revenit pe teren cu aceeași formulă, după ce Juri Cisotti fusese înlocuit, în minutul 44, din cauza unei accidentări.

Primele schimbări de după pauză au fost dictate, abia în minutul 85, când tabela arăta deja 3-0. Au ieșit Tănase, Bîrligea și Olaru, au intrat Edjouma, Alibec și Thiam. Ultimul a și închis tabela, punctând pentru 4-0, în minutul 90+4.

