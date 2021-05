EXCLUSIV | "Nu e frumos!" Becali stie de ce FCSB nu este pe primul loc! Ce spune despre Poenaru si Sumudica

FCSB a facut un pas gresit in ultima etapa, 2-2 cu Academica Clinceni, si a ratat sansa de a reveni pe primul loc.

Cu trei etape ramase, FCSB este la doar un punct de lider, astfel ca orice pas gresit conteaza. Cele doua se vor intalni in ultima etapa, la Cluj, intr-un meci ce poate fi finala campionatului.

Gigi Becali considera ca echipa lui ar fi trebuit insa sa fie lider detasat. Becali se plange de arbitrajul lui Kovacs, despre care spune ca este principalul motiv al actualei clasari a echipei.

"Nu, nu ma intereseaza Poenaru, nu am de ce. Daca juca la fel cu CFR, el este produsul tot al meu. Nu faceam eu Clinceniul, nu era el antrenor acum.

Nu, nu ma intereseaza nici Sumudica. Nu e frumos, noi suntem pe locul 1, acolo suntem. CFR, Camora mana pe minge, dupa penalty inventat de Kovacs, noi suntem pe primul loc si cu cateva puncte avans", a spus astazi Becali, la Ora Exacta in Sport.

Sepsi, in deplasare, si Universitatea Craiova, acasa, sunt cele doua meciuri pe care FCSB le are de disputat pana la duelul cu CFR. De cealalta parte, clujenii le intalnesc, in deplasare, pe Craiova si FC Botosani.