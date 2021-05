EXCLUSIV | "Bai, eu v-am facut milionari! Daca nu va luam eu, cine stie unde erati!" Atac al lui Gigi Becali la adresa fostilor jucatori de la FCSB

In aceasta dimineata, Gigi Becali a vorbit la Pro X despre remiza dintre FCSB si Academica Clinceni.

Patronul ros-albastrilor a comentat prestatiile lui Raul Rusescu, Adi Popa si Cristi Tanase, fosti jucatori ai echipei sale, care luni seara le-au fost adversari celor de la FCSB.

Becali a declarat ca fostii fotbalisti ar trebui sa dea totul nu doar in fata FCSB-ului, ci in toate partidele pe care le joaca, atragandu-le atentia acestora ca au ajuns sa joace la echipe importante si sa castige sume mari de bani dupa ce au trecut pe la clubul sau.

"Fostii jucatori si-au facut datoria aseara, nu ne-au pus piedica, au jucat, si-au facut meseria pentru care sunt platiti. In viata trebuie sa stii pentru ce lupti. Trebuie sa luam lucrurile asa cum sunt si cum le spun. Daca lupti in viata ta pentru ceva, lupti. Dar daca tu lupti impotriva aluia care te-a creat. Cu Popa, care e dusmanos. Bai, in viata ta nu luai, erai la Chiajna, te-am luat de acolo, te-am dus in Anglia, milioane de euro ai facut.

Rusescu, ba, te-am luat de la Urziceni, ma. Te-am facut si pe tine milionar. Bai, Tanase, si pe tine te-am facut milionar, ma! V-am luat de unde v-am luat, cine stie pe unde ramaneati pe acolo. Nu zic, zic doar ca trebuie sa lupti pentru ceva adica. Daca tu cu CFR nu iti dai viata si tu, Rusescule, bati la misto o lovitura, cand jucatorul e culcat si bati la misto, pe jos, ca esti tu nas, fin cu Chipciu.

Dupa dai gol cu echipa care te-a creat. Nu te va ajuta Dumnezeu in viata. Nu ca preferam blat, nu preferam nimic, dar trebuie sa stii impotriva la ce lupti in viata. Ma refer la faptul ca erau disperati. Stai, ma, cu CFR de ce nu ati fost disperati asa?

Nu vreau sa jignesc, le-am spus doar lor, ca sa stie ca-s tineri si mai au multi ani de trait. Sa isi spuna in mintea lor: 'Ba, ce a zis nea Gigi, ma?' Nu ii jignesc, nu vreau sa ii supar cu nimic. Sa se gandeasca doar daca am avut dreptate. Aici e vorba de caracter", a declarat Gigi Becali la Ora exacta in sport.