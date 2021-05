Surpriza pe banca tehnica a lui U Cluj! Ardelenii si-au pus antrenor un fost jucator al Stelei dupa despartirea de Enache

Un fost jucator al Stelei va conduce banca tehnica a Universitatii Cluj.

Potrivit Digi Sport, Erik Lincar va fi noul antrenor al Universitatii Cluj. "Speciile rosii" i-au avut pe lista si pe Viorel Moldovan si Ionut Badea, insa l-au ales pe fostul jucator al Stelei.

Conducerea lui U Cluj a fost impresionata de prestatia excelenta avuta cu Turris Turnu Magurele, cu care a fost foarte aproape de a promova in prima liga in sezonul 2019-20.

Costel Enache a fost demis din functia de antrenor principal al Universitatii Cluj dupa infrangerea dezastroasa de pe teren propriu cu Comuna Recea cu scorul de 2-3. De asemenea, Enache nu a reusit sa-si indeplineasca obiectivul de a ajunge in playoff-ul de promovare, iar acum clujenii lupta sa ramana in Liga 2.

"FC Universitatea Cluj si Costel Enache au ajuns azi la o intelegere privind incetarea colaborarii pe cale amiabila.

Clubul nostru le ureaza succes in cariera si le multumeste antrenorului Costel Enache si membrilor staff-ului sau pentru efortul depus in munca realizata aici, la ”U””, se arata in comunicatul oficial al celor de la Universitatea Cluj.