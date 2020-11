Becali si-a BLINDAT apararea! Fundasul chemat de Radoi la nationala ar fi semnat prelungirea contractului! Cat ar urma sa incaseze

Gigi Becali ar fi ales sa ii prelungeasca contractul unuia dintre jucatorii de baza din apararea ros-albastrilor.

Valentin Cretu (31 ani) a fost convocat in premiera la nationala Romaniei de Mirel Radoi dupa prestatiile bune din acest start de sezon. Ca recompensa pentru forma in care se afla, Gigi Becali i-ar fi prelungit contractul pana in vara lui 2023, anunta Fanatik.

Prestatiile bune ale lui Cretu l-au pus pe lista preferatilor lui Becali inca de cand l-a adus de la Gaz Metan Medias, in 2019, in schimbul sumei de 125 000 de euro. Fundasul a bifat 46 de meciuri tricoul ros-albastrilor pana in prezent si a oferit 3 pase de gol.

Conform sursei citate, Cretu ar urma sa castige aceeasi suma ca pana acum la FCSB, adica 12 000 de euro lunar, la egalitate cu Razvan Oaida si Dragos Nedelcu. Cei mai bine platiti jucatori ai lui Becali sunt capitanul Tanase, care ia 17 500 de euro lunar, urmat de cei mai valorosi jucatori ai patronului, Coman si Man, care incaseaza fiecare 17 000 de euro lunar.

Cota lui Cretu a crescut din august si pana acum cu 150 000 de euro, conform Transfermarkt. In prezent, fundasul valoreaza 700 000 de euro.