SOC in finala pentru promovarea in Liga 2! CSA Steaua s-ar putea duela cu FCSB 2! Cum il poate lasa Becali pe rivalii din Ghencea in Liga 3

FRF a anuntat modul in care se vor stabili duelurile din finalele pentru promovarea in Liga a 2-a.

FCSB 2 si CSA Steaua s-ar putea duela in finala, echipa a doua a clubului patronat de Gigi Becali urmand a-i fi cel mai important adversar echipei din Ghencea.

Potrivit FRF, echipele de pe primele doua pozitii din cele 10 serii ale Ligii a 3-a se vor duela incrucisat, de exemplu locul 1 din Seria 1 va juca impotriva locului 2 din Seria 2, iar locul 1 din Seria 2 va infrunta locul 2 din Seria 1.

FCSB 2 si CSA Steaua sunt pe primele doua locuri in Seria 4, urmand a se duela pentru promovarea in Liga a 2-a cu echipele din Seria 3. In cazul in care vor castiga meciurile din semifinale, in finala am putea avea parte de un derby intre FCSB 2 si CSA Steaua.

Acest lucru ar putea reprezenta o problema importanta pentru stelisti in conditiile in care Gigi Becali i-ar putea trimite pentru finala la echipa secunda pe multi dintre jucatorii de la prima echipa. Unii dintre ei sunt trecuti pe lista comuna, printre acestia numarandu-se Dumitru, Sut, Oaida, Pantea si Octavian Popescu.

Finala pentru promovarea in Liga a 2-a ar urma sa aiba loc, in format tur-retur, pe noul stadion din Ghencea, cel mai probabil in mai 2021.

Pana la acel posibil duel, FCSB 2 si CSA Steaua se vor mai infrunta in returul sezonului regular, in luna martie a anului viitor. In meciul tur, disputat pe 19 septembrie, CSA Steaua a castigat cu 2-1 desi a jucat ultimele 30 de minute in inferioritate numerica.