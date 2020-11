Mesaj direct pentru Gigi Becali din cantonamentul echipei nationale! "Mai pot sa joc inca 4 ani!" Ce titular vrea prelungirea contractului cu FCSB

Gigi Becali a primit un mesaj de la unul dintre titularii de la FCSB convocat la echipa nationala de Mirel Radoi.

Valentin Cretu, care a debutat la varsta de 31 de ani in tricoul Romaniei, i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali in cadrul unui interviu acordat din cantonament.

Fundasul, al carui contract cu FCSB expira la finalul acestui sezon, a declarat ca vrea sa ramana la echipa ros-albastra, considerand ca poate sa mai joace la nivel inalt inca 4 ani.

"Sunt un tip ambitios, am avut multe probleme de-a lungul vietii, dar am acceptat si am inceput sa-mi schimb din defecte, sa le reglez, am invatat foarte multe lucruri de la viata si sunt constient unde sunt, imi stiu puterile acum, chiar sunt capabil sa joc 3-4 ani lejer, la un nivel inalt. Imi doresc sa continui la FCSB pentru ca mai am contract pana la vara.

Imi doresc sa continui cu FCSB, sa iau campionatul, sa luam Cupa, Supercupa, sa castigam tot si sa ramana din fotbalistii care sunt acum la FCSB, pentru ca sunt foarte talentati si foarte buni. Mi-as dori sa ramana, dar in acelasi timp mi-as dori si pentru ei sa prinda un transfer. Avem un grup puternic, suntem foarte bine pregatiti.

Acum ma gandesc la meciurile pe care le avem cu echipa nationala si sper sa nu pierdem, sa facem un joc bun, constant si sa avem rezultate bune, ca pe viitor sa se creeze acel spirit de echipa, care trebuie sa fie la nationala", a spus Valentin Cretu, potrivit site-ului FRF.