Direct din Dubai, cu Ciprian Marica: ”Am avut noroc și am prins bilete cu Turcia” + ”Sunt surprins că am găsit asta aici”
În cadrul emisiunii Fața la joc!, Ciprian Marica, aflat în Dubai, a intervenit în direct printr-o conferință video. Fostul internațional român a dezvăluit că a prins bilete la meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.
- CITEȘTE ȘI: INTERVIU Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații”
Cât despre faptul că se află la Dubai, Marica a menționat că în metropola din Emiratele Arabe Unite sunt extrem de mulți români și că a rămas uimit de acest aspect.
”Mergi la Istanbul?”, l-a întrebat Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Fața la joc! pe Marica. ”Merg, merg să susțin echipa, să-i susțin pe băieți. Da, sunt norocos! Merg la meci și am făcut rost de bilete”, a răspuns fostul internațional.
”Am venit cu ceva treabă la Dubai. Azi, duminică, am avut timp și de o plajă, am avut puțin timp liber. De povestit cu niște prieteni. Sunt o grămadă de români în Dubai. Sunt surprins!”, a adăugat Marica.
Cifrele lui Ciprian Marica
- VfB Stuttgart: 133 meciuri jucate, 30 goluri înscrise, 21 pase decisive
- Șahtior Donețk: 118 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 17 pase decisive
- FC Schalke 04: 52 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 8 pase decisive
- Getafe CF: 29 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
- Dinamo: 16 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 0 pase decisive
- FCSB: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Konyaspor: 9 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive