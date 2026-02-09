Direct din Dubai, cu Ciprian Marica: ”Am avut noroc și am prins bilete cu Turcia” + ”Sunt surprins că am găsit asta aici”

În cadrul emisiunii Fața la joc!, Ciprian Marica, aflat în Dubai, a intervenit în direct printr-o conferință video. Fostul internațional român a dezvăluit că a prins bilete la meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Cât despre faptul că se află la Dubai, Marica a menționat că în metropola din Emiratele Arabe Unite sunt extrem de mulți români și că a rămas uimit de acest aspect.

”Mergi la Istanbul?”, l-a întrebat Costin Ștucan, moderatorul emisiunii Fața la joc! pe Marica. ”Merg, merg să susțin echipa, să-i susțin pe băieți. Da, sunt norocos! Merg la meci și am făcut rost de bilete”, a răspuns fostul internațional.

”Am venit cu ceva treabă la Dubai. Azi, duminică, am avut timp și de o plajă, am avut puțin timp liber. De povestit cu niște prieteni. Sunt o grămadă de români în Dubai. Sunt surprins!”, a adăugat Marica.

Cifrele lui Ciprian Marica