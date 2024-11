Deși echipa clujeană a avut momente de presiune, golurile lui Daniel Bîrligea în minutele 30 și 51 au stabilit avantajul pentru FCSB, iar golul de consolare al gazdelor, marcat de Vladislav Blănuță în minutul 85, nu a mai fost suficient pentru a evita înfrângerea.



Dan Nistor protestează: "M-a faultat Edjouma" / "Este prima dată când joc și avem arbitru din București"



Meciul, arbitrat de Marcel Bîrsan din București, a stârnit nemulțumiri din partea veteranului Dan Nistor, care a avut un discurs ferm la finalul partidei.



Acesta a criticat nu doar jocul echipei, ci și arbitrajul, începând cu alegerea unui arbitru din București pentru o partidă împotriva unei echipe din aceeași regiune.



Nistor a dat exemple de "preferințe" ale arbitrului în decizii, precum faza de la primul gol unde ar fi fost faultat de Malcolm Edjouma.



„A fost o primă repriză slabă din partea noastră. Spre finalul primei reprize am avut câteva situații pe contraatac, dar alte lucruri mă nemulțumesc.



Este prima dată când joc și avem arbitru din București. Pe lângă asta, am făcut un semn către Alex (n.r. - Alexandru Chipciu) și am primit un cartonaș galben, Alex a primit și el cartonaș galben, este suspendat, iar Simion a primit cartonaș galben și este suspendat.



La primul fault, fundașul lor central, Popescu, a făcut 3 faulturi și nu a primit nimic.



Asta nu scuză prestația noastră, voiam să fac referire la aceasta.



Nu mi s-a întâmplat să avem arbitru din București, nu mi s-a întâmplat niciodată, jucăm cu Steaua și avem arbitru din București.



Sper că la meciul viitor de acasă cu UTA să avem și noi arbitru din Cluj, mi-ar plăcea asta. În străinătate se întâmplă, dar noi suntem în România, înțelegeți?



Am greșit multe pase, am greșit la golul 2 marcat de ei, îmi pare nespus de rău că am pierdut, sincer, pentru suporterii care au venit în număr foarte mare, dar din păcate nu ne-am ridicat la nivelul lor.



Le-am dat noi singuri golurile, la primul gol a greșit Popică (n.r. - Ovidiu Popescu), iar la al doilea gol am greșit eu, adică ne-am bătut practic singuri. Am spus și mai devreme, sunt mici chestii care au început să nu îmi placă, am o vârstă și văd lucruri care nu-mi plac.



Alta chestie, la primul lor gol a fost fault la mine, să se uite atent că a fost fault la mine, m-a faultat Edjouma.



Au fost mari greșeli, cred eu, dar cel mai important este să ne calificăm în play-off, după care, titlul și alte chestii sunt prea departe pentru noi. Trebuie să ne gândim la calificarea în play-off, atât”, a spus Dan Nistor, la sfârșitul meciului.



În urma acestui rezultat, U Cluj rămâne pe prima poziție, cu 30 puncte obținute după 16 meciuri jucate.