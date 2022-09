Becali pregătește o lovitură de proporții! Milioane de euro pentru "fotomodel"

Ștefan Târnovanu, devenit om de bază la FCSB, a fost în lotul naționalei României la meciurile cu Finlanda (1-1) și Bosnia (4-1). Selecționerul Edi Iordănescu l-a preferat titular pe Ionuț Radu, care a avut evoluții concludente, goalkeeper lăudat și de Iosif Rotariu, într-un interviu pentru Sport.ro.

Portar școlit la Poli Iași, Ștefan Târnovanu (1,98 m) a avut evoluții din ce în ce mai sigure și a impresionat la Londra, cu West Ham (1-3), chiar dacă a comis penalty-ul din care echipa din Premier League a egalat.

Târnovanu și milioanele

Firesc, au venit în ultimul timp și ofertele pentru portarul de la FCSB. Ioan Becali, vărul lui Gigi Becali, a explicat la Orange Sport cursul evenimentelor.

"Târnovanu? S-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile.

Au fost scouteri, care au venit, au făcut. Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. (n.r.: - 350.000 de euro). Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente.

Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări", a declarat Ioan Becali, potrivit Orange Sport.

700.000 de euro e cota lui Târnovanu

30 iunie 2024 e data la care îi expiră lui Târnovanu contractul cu FCSB

17 meciuri a jucat Târnovanu pentru FCSB în acest sezon

Casillas e idolul lui Târnovanu

„Idolul meu când eram mic era Casillas. Nu știam că voi fi atât de înalt și am urmărit portari mai înalți. De foarte mulți ani e Courtois. Din România a fost Tătărușanu. Meciul pe care mi-l amintesc a fost cel cu Ajax, când s-au calificat mai departe”, a spunea recent Ștefan Târnovanu.