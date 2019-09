"Eram in vie, mi-au dat lacrimile" Transferul la FCSB l-a luat prin surprindere pe tatal lui Stefan Tarnovanu! Propunerea INEDITA pentru Gigi Becali: "N-ar fi rau sa il ia si pe el"

Stefan Tarnoveanu (19 ani) a fost cumparat de FCSB pentru 200.000 de euro si va ajunge la echipa la finalul sezonului.

Tatal fotbalistului, Florin Tarnovanu, a povestit intr-un interviu acordat celor de la ProSport cum s-a simtit in momentul in care a primit vestea.

"Eram in vie cand am aflat, culegeam poama la casa parinteasca de la tara. M-a sunat fratele lui Stefan, Ioan, care joaca si el fotbal, la CSM Pascani. Are 17 ani si apartine tot de Poli, e fundas central, dar este imprumutat la Pascani, la Liga a 3-a. Mi-a spus: «Tata, vreau sa-ti dau o veste. Stefan va semna cu Steaua lui Becali» Si mi-au dat lacrimile. Imaginati-va… Cand am aflat mi s-au udat ochii in secunda doi. M-au podidit lacrimile de bucurie. Si pe mine, si pe nevasta-mea", a spus tatal fotbalistului.

Florin Tarnovanu spera sa il vada si pe fiul cel mic in tricoul lui FCSB:

"N-ar fi rau dacă l-ar chema Gigi Becali si pe Ioan la FCSB in probe. Sa vada daca este ceva de capul lui sau nu. Si daca tot vorbim de domnul Becali, cand mai vine prin Iasi il invit sa bea un pahar de vin bun facut aici in satul Bodești, comuna Scanteia".

Stefan Tarnovanu: "Am semnat cu echipa cu care tin de mic copil"

"Sunt foarte fericit. Intr-o saptamana s-a intamplat imposibilul pentru mine. Am ajuns titular la Poli si am semnat cu echipa cu care tin de mic copil. De mic sunt stelist si sunt fericit ca am ajuns la aceasta echipa. Totul a fost foarte rapid, pe neasteptate. Este un pas foarte mare pentru mine, care ma ambitioneaza. Balgradean este un portar foarte bun, dar daca voi juca foarte bine la Poli Iasi, sper sa ajung sa joc si la FCSB. Le tin pumnii viitorilor mei colegi si sa castige titlul in acest an, iar la anul sa pot juca in cupele europene", a spus portarul pentru ProSport.

Stefan Tarnovanu va termina acest sezon in tricoul lui Poli Iasi, urmand ca din vara sa faca pasul la FCSB.