ULTIMA ORA | Revenire importanta la FCSB dupa 2 luni! De cand se poate baza Vintila pe liderul ros-albastrilor

Mihai Pintilii revine dupa 2 luni de absenta

Capitanul ros-albastrilor s-a accidentat in etapa a 10-a a Ligii 1, in minutul 45 al meciului cu CFR Cluj. Mihai Pintilii s-a intors la antrenamente si se asteapta sa fie recuperat 100% in curand, anunta Digisport.

Vintila spera sa-l foloseasca chiar in meciul viitor de campionat, cu Botosani, insa, cel mai probabil, capitanul FCSB isi va conduce coechipierii din teren abia la meciul cu Astra, care va avea loc pe 23 noiembrie, dupa pauza competitionala cauzata de meciurile nationalei cu Suedia si Spania.