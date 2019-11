"Cand merge totul prea bine, trebuie sa apara ceva!" Suporterii celor de la FCSB au luat FOC dupa plecarea lui Narcis! Mesajul transmis de Peluza Ros-albastra

Peluza ros-albastra a transmis un mesaj dupa plecarea lui Narcis de la FCSB.

Narcis Raducan a plecat de la FCSB dupa ce pe Becali l-au deranjat cateva declaratii oferite de acesta. Dupa aceasta decizie, Peluza Ros-albastra a transmis un mesaj pe retelele de socializare. Acestia spun ca sunt alaturi de Narcis Raducan si au lansat un atac subtil la adresa lui Becali.

"Narcis Raducan unul dintre noi.

Suntem alaturi de Narcis in "razboiul" cu conducerea. Suntem de parere ca nu era timpul de certuri si scandaluri mai ales in perioada in care echipa merge bine. Dar asa e la noi, totul merge bine si dintr-o data trebuie sa apara ceva. Noi il sustinem in continuare pe Narcis, cel care a ridicat in momente grele clubul cand altii l-au lasat", este mesajul transmis de Peluza Ros-Albastra.