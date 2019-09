Becali l-a ofertat pe omul care l-a descoperit pe Firmino! A dezvaluit totul intr-un interviu: a ales a destinatie surpriza

Gigi Becali a vrut un portar neobisnuit, asa cum singur se caracterizeaza.

Lutz Pfannenstiel a dezvaluit intr-un interviu acordat in presa germana ca a avut oferta de la Steaua in perioada sa de activitate.

Fostul portar s-a transferat de nu mai putin de 36 de ori in cariera si putea ajunge si la FCSB.

Pfannenstiel este cel care l-a ajutat pe Roberto Firmino sa faca pasul in fotbalul mare pe cand era doar un adolescent. Fostul portar a remarcat aptitudinile actualului star al lui Liverpool.

"Nu regret nimic. In perioadele de transfer am avut intotdeauna oferte si am optat deseori pentru ceva neobisnuit. Puteam sa aleg intre Steaua, Vlaznia din Albania si Ipswich. Am ales sa merg in Albania. Acesta fost cel mai prost contract din cariera mea, dar am vrut sa fac asta. De multe ori am decis impotriva ratiunii si importiva portofelului", a spus Lutz Pfannenstiel pentru wz.de.