Roberto Firmino s-a săturat de Arabia Saudită, unde abia mai joacă! Ce cluburi din Europa îl vor 

Firmino, în vârstă de 32 de ani, jucător cu 55 de selecţii în naţionala Braziliei, s-a despărţit după opt sezoane de Liverpool, în vară, cu care a reuşit să câştige Liga Campionilor în 2019. A semnat liber de contract cu Al-Ahli, dar nu se simte deloc bine în Arabia Saudită.

Roberto Fimino a semnat un contract valabil până în 2026 cu Al-Ahli, dar vrea să plece în actuala perioadă de transferuri. Nu se regăsește, adaptarea nu s-a produs, iar statisticile sunt elocvente. A marcat doar trei goluri și a oferit trei pase decisive în 19 meciuri. În plus, toate reușitele au venit într-un singur meci, în luna august a anului trecut.

Pentru ca situația să fie și mai clară, dacă la început era căpitan și om de bază la Al-Ahli, ulterior nici măcar nu a mai apărut în primul 11 și a prins cel mult 25 de minute pe teren.

Cu toate acestea, brazilianul nu duce lipsă de oferte din Europa, însă e posibil să nu revină din prima la cel mai înalt nivel. E dorit de formații care nu își pot permite să spere la victorii de calibru în cupele europene, iar pe listă se află câteva cluburi din Turcia, conform AS, dar și formații din Brazilia și din Anglia.

În Premier League e dorit de Nottingham Forest, astfel că nu poate spera nici măcar la meciuri în cupele europene cu aceasta, cel mult clasarea în preajma mijlocului clasamentului din prima ligă engleză.

Arabia Saudită a devenit un pol de putere al fotbalului mondial, reuşind să atragă în ultima perioadă mari vedete precum portughezul Cristiano Ronaldo, care evoluează din luna ianuarie 2023 la Al-Nassr, sau francezul Karim Benzema, Balonul de Aur 2022, care a semnat în vara lui 2023 cu Al-Ittihad.

1. Ruben Neves (mijlocaș, 26 de ani, transferat de Al-Hilal pentru 55 de milioane de euro, de la Wolves)

2. Edouard Mendy (portar, 31 de ani, transferat de Al-Ahli pentru 18 milioane de euro, de la Chelsea)

3. N'Golo Kante (mijlocaș, 32 de ani, veni liber de contract la Al-Ittihad, de la Chelsea)

4. Kalidou Koulibaly (fundaș central, 32 de ani, venit liber de contract la Al-Hilal, de la Chelsea)

5. Karim Benzema (atacant, 36 de ani, venit liber de contract la Al-Ittihad, de la Real Madrid)

???? Roberto Firmino, in difficulty with Al-Ahli, could consider a loan as early as January! ????????????????

A return to Europe or Brazil is not ruled out for the striker, with Sheffield United already in contention.

(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/3tnKAUwUuf