Becali rateaza un super transfer in iarna! Mutarea de milioane care se poate realiza abia la finalul sezonului: motivul pentru care jucatorul E BLOCAT la FCSB

Pentru derby-ul cu Craiova, FCSB a transferat un fotbalist care i-a dat gol lui Bayern.

Tsoumou si-a reziliat contractul cu Sibiul si a dat probe la FCSB. A convins si FCSB ii face contract. Tsoumou poate debuta in derbyul de la Craiova. Congolezul de 28 de ani a venit in Europa sa studieze economia. A reusit in fotbal. In 2010, cand juca la Eintracht Frankfurt, Tsoumou i-a dat gol lui Bayern Munchen.

Adus de FCSB in vara cu 700.000 de euro, Vina e dorit de AEK Atena. Becali ii da drumul pentru 2 milioane de euro. Vina trebuie sa astepte pana la vara. In acest sezon a jucat deja la doua echipe, Viitorul si FCSB.