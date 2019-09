"Cred ca Florinel se va desparti de Radoi! Sper ca Radoi sa aiba problema asta!" Ce s-ar putea intampla cu "perla" FCSB dupa penalty-ul ratat cu Danemarca

Stoichita a vorbit in exclusivitate despre prestatia nationalei de tineret din aceasta seara, dar si despre nationala mare si posibilitatea de suspendare a suporterilor pentru urmatoarele doua partide.

Directorul tehnic de la FRF are incredere in Mirel Radoi si staff-ul acestuia, in ciuda infrangerii suferite de Romania U21 cu Danemarca U21 in aceasta seara.

"Nu finalul de meci imi da sperante, imi dau sperante cei din staff si jucatorii pe care i-am urmarit in toate meciurile pe care le joaca. Am mare incredere in ei. Poate a fost un moment mai prost in seara asta. Nu numai punctele sunt importante, ci si modul de exprimare. Nationala de tineret nu a facut un fotbal meschin.



Pe fondul de joc bun al echipei daneze si fondul de valoare individuala, am reusit catre final sa echilibram jocul si sa cream actiuni de atac.

Puteam egala. Coman a fost excelent in meciul din seara asta. M-a impresionat evolutia lui. E primul meci, nu e capat de tara, un meci pierdut care poate fi reparat. Radoi si cei din staff pot remonta o echipa", a spus Stoichita la PRO X.

Schimbarea de generatie, un punct important in evolutia Romaniei

"Avem jucatori noi, trebuie sa privim ca atare acest lucru. Este o echipa care evolueaza un an-doi, se incheie acest ciclu dupa aceea. Vom reusi sa inchegam echipa, noi am finalizat un ciclu asta-vara iar acum incepem altul.

Pretentiile sunt mari pentru ca ne raportam la aceasta vara. Raportandu-te la asta, e normal sa existe o presiune. Multi dintre ei sunt juniori.

Echipa de tineret este un simbol datorita realizarilor din vara. E bine ca au venit suporteri la stadion, inseamna ca ii respecta", a mai spus directorul tehnic FRF la PRO X.

Stoichita a vorbit si despre nationala mare si neconvocarea lui Florinel Coman

"Cu Norvegia si Suedia sigur va folosi o alta formula Cosmin, isi cunoaste bine adversarii, cu siguranta si-a definitivat si modulul tactic.

Sper ca Radoi sa aiba problema asta. Ca Florinel sa fie atat de bun incat sa ajunga la nationala mare. Cred ca daca va evolua cum cred eu, Florinel se va desparti de Radoi. Daca va reusi sa ajunga acolo, va fi si datorita celor de la tineret care stiu sa il stimuleze si sa il conduca acolo.

Meciul cu Malta este un moment fericit, am facut 3 puncte iar seara ne-a facut un cadou, remiza meciului dintre Norvegia si Suedia", a declarat Stoichita.

Suspendarea, inevitabila

Directorul tehnic FRF a vorbit despre posibilitatile ca meciurile cu Norvegia si Suedia sa se joace fara suporteri.

"Cred ca vom fi suspendati. Din informatiile si sursele mele, cred ca vom suferi dupa aceste meciuri, din pacate", a incheiat Mihai Stoichita la PRO X.