"Eu cred ca se va recupera!" Revenire de senzatie la FCSB! ARMA SECRETA pregatita de Vintila pentru meciul cu Craiova! Anuntul facut de Narcis Raducan

Florin Tanase ar putea fi recuperat pentru meciul cu Craiova.

FCSB va juca urmatorul meci in deplasare cu U Craiova si ar putea sa ii surprinda pe olteni cu o revenire de ultima ora. Florin Tanase ar putea fi recuperat pana la ora partidei si ar putea fi folosit de Bogdan Vintila in meciul din Banie. Ros-albastri se afla la cel mai slab start de sezon din istorie, se afla pe locul 11 dupa 8 etape, cu doar 7 puncte acumulate. Pentru FCSB urmeaza doua partide foarte dificile, cu Craiova si CFR Cluj.

Managerul sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan a vorbit despre situatia lui Tanase si spera ca acesta sa poata fi recuperat pana la meciul cu Craiova.

"Eu cred ca se va recupera, sunt ceva probleme sub glezna. Am inteles ca e o zona in care tot a fost lovit in ultimii ani si cumva s-a uzat acolo. A facut niste infiltratii si eu cred ca va fi in regula. Oricum, nu e ceva grav, dar el tot a jucat cu durere, a facut infiltratii si inainte de partida cu echipa portugheza si nu e ceva normal, sa joci cu asemenea dureri la fiecare partida, asa ca doctorul e foarte atent si tot staff-ul medical pe situatia lui, pentru ca Florin sa nu mai aiba astfel de probleme", a declarat Narcis Raduca, la Telekomsport.