Premier League varianta Arabia Saudită! Fostele staruri din Anglia au făcut show în primul meci al noului sezon: 'dublă' Firmino

Al Ahli este unul dintre cluburile care a investit masiv în această vară, transferând nu mai puțin de patru staruri din Premier League: Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez și Allan Saint-Maximin. Ultima achiziție este Franck Kessie de la FC Barcelona și toți cinci au fost titulari în primul meci al noului sezon.

Fostul fotbalist de la Liverpool, Firmino, a deschis scorul, în minutul 7, cu o execuție frumoasă cu capul și tot el a reușit 'dubla', în minutul 10, după o acțiune în care a combinat cu Saint-Maximin și Mahrez. Astfel, brazilianul a reușit să marcheze primele goluri ale noului sezon din prima ligă a Arabiei Saudite, Premier League.

Al Hazem a redus din diferență prin Vina, în minutul 50, care l-a învins pe Mendy cu un șut de la mare distanță, profitând de poziția avansată a portarului, însă Firmino a fost cel care a închis tabela de marcaj, în minutul 72.

Roberto Firmino scores the first goal of the Saudi Pro League season ????????

(via @SPL)pic.twitter.com/9lJrH8Cm8Q